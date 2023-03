Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Fünf Syrer am Bahnhof Weißwasser festgestellt

Weißwasser (ots)

31.03.2023, 00:35 Uhr

Eine Streife der Bundespolizei Ludwigsdorf erhielt am 31. März 2023 gegen 00:20 Uhr die Information, dass sich zwischen Gablenz und Weißwasser eine Personengruppe befinden soll.

Die Streife verlegte umgehend in den Bereich und stellte nach kurzer Nachsuche, am Bahnhof Weißwasser, fünf syrische Männer und Jugendliche im Alter zwischen 16 und 27 Jahren fest.

Die Männer konnten sich nicht ausweisen, wurden in Gewahrsam genommen und zur Dienststelle verbracht. In einer ersten Befragung gaben sie an, dass sie auf der Balkanroute in das Bundesgebiet geschleust wurden.

Die Bearbeitung dauert an. (rp)

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell