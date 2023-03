Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Polnische Diebe wollten ihre Beute mit dem Taxi fortschaffen

Görlitz (ots)

Gestern Abend gegen 22.00 Uhr wurde eine gemeinsame Streife von Bundespolizei und Zoll in Görlitz, Karl-Eichler-Straße, auf einen polnischen Mazda aufmerksam. Bei dem Fahrzeug handelte es sich offenbar um ein Taxi, denn das Taxi-Schild auf dem Dach leuchtete. Plötzlich war eine Person zu erkennen, die mit einem Karton in der Hand von hinten an den Pkw herantrat. Wenig später beobachteten die Ordnungshüter eine zweite Person. Diese war damit beschäftigt, Kartons in den Kofferraum zu laden. Später wurden in dem Kofferraum fünf Kartons entdeckt, die mit einem Aufkleber "Messerset" versehen waren. Der Inhalt aller sechs Kartons bestand allerdings aus ungeöffneten Farbdosen.

Auf Nachfrage erklärten die beiden polnischen Männer (23, 37), dass es sich um alte Dosen handele, die zur Entsorgung bzw. Abholung bereitgestellt wurden. Diese wenig überzeugende Erklärung rief anschließend die Landespolizei auf den Plan, welche das mutmaßliche Diebesgut sicherstellte und zum Görlitzer Revier mitnahm. Auch die beiden Tatverdächtigen wurden mitgenommen.

Ersten Erkenntnisse zufolge hatten diese insgesamt zwölf Kisten mit Wetterschutzfarbe aus dem Lagerraum einer benachbarten Firma entwendet. Zum Abtransport ihrer Beute, deren Gesamtwert mit 1.470 Euro beziffert wird, hatten sie sich dreist ein Taxi gerufen.

Gegen die Polen, die lt. einem durchgeführten Drogenschnelltest unter dem Einfluss von Amphetaminen standen, wird nun durch den örtlichen Kriminaldienst wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell