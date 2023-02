Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: Radfahrer kollidiert mit PKW im Kreuzungsbereich

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag gegen 13:30 Uhr bog ein 55-jähriger Renault-Fahrer von der Trajanstraße in die Heidelberger Straße ein. Im Kreuzungsbereich streifte der das Fahrrad einer 53-jährigen Frau, welche stürzte und sich hierbei leichte Verletzungen zuzog. Die Frau wurde durch den Rettungsdienst behandelt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 800 Euro.

