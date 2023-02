Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Gegenstände und Bargeld aus zwei Fahrzeugen entwendet - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Im Laufe des Montags entwendeten bisher unbekannte Täter aus zwei Fahrzeugen mehrere Gegenstände, indem sie diese auf bisher ungeklärte Weise öffneten. Zwischen 13:00 Uhr und 13:30 Uhr gelangte ein Unbekannter in ein Taxi, welches in der Tattersallstraße abgestellt war und entwendete hieraus ein Mobiltelefon, ein Tablet sowie eine Geldbörse mit rund 500 Euro Bargeld. Am Abend, zwischen 19 und 20:30 Uhr stahl ein bislang unbekannter Täter aus einem in den Quadraten O4/P5 abgestellten PKW einen Geldbeutel mit rund 350 Euro Bargeld sowie mehreren persönlichen Dokumenten. In beiden Fällen hat die Polizei die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist noch unklar. Zeugenhinweise im Fall Tattersallstraße werden unter Tel.: 0621/174-3310 beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt entgegengenommen. Hinweise zum Diebstahl in den Quadraten nimmt das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter Tel.: 0621/1258-0 entgegen.

