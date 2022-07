Rees-Haldern (ots) - In der Zeit zwischen Freitag, 17:00 Uhr, und Samstag (16. Juli 2022), 11:00 Uhr, hat ein unbekannter Autofahrer einen grauen Opel Astra beschädigt, der am Fahrbahnrand der Straße Halderner Feld abgestellt war. Es entstanden Schäden im linken vorderen Bereich an der Stoßstange, am Kotflügel und an der Fahrertür. Teilweise blieben an den Anstoßstellen orange-farbene Lackreste zurück. Der ...

