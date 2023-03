Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Waffengesetz

Görlitz (ots)

Am Samstag, den 18. März 2023, fiel Bundespolizisten an der Stadtbrücke Görlitz ein Mann auf, der offensichtlich mit einem Messer am Gürtel nach Deutschland einreiste. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass es sich um ein Messer mit feststehender Klinge handelte. In der Bauchtasche des 43-jährigen Polen befand sich noch ein Einhandmesser. Es wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Waffengesetz erstattet. Die Messer wurden sichergestellt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell