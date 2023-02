Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbruch in Kindertagesstätte in Bensberg

Bergisch Gladbach (ots)

Die Mitarbeiterinnen einer Kindertagesstätte in der Dariusstraße mussten am Donnerstagmorgen (16.02.) gegen 07:10 Uhr einen Einbruch in ihre Räumlichkeiten feststellen. Die Kindertagesstätte wurde am Vortag (15.02.) gegen 16:30 Uhr in einem ordnungsgemäßen Zustand verlassen.

Innerhalb dieses Zeitraums haben der oder die bislang unbekannten Täter ein Kellerfenster aufgehebelt und sich so gewaltsam Zugang in das Gebäude verschafft. Im Inneren der Kindertagesstätte durchsuchten sie einige Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Anschließend verließen sie die Tatörtlichkeit vermutlich über eine Außentür eines Gruppenraumes. Ob der oder die Täter auch Beute machten, konnte unmittelbar nach der Tatfeststellung noch nicht abschließend beurteilt werden.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen besonders schweren Falles des Diebstahls auf und führte eine Spurensicherung durch. Sie bittet nun Zeugen, die etwas Verdächtiges im Umfeld des Tatortes festgestellt haben, sich beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02202 205-0 zu melden. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell