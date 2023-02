Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Diebe geben sich als Handwerker aus

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern Vormittag (15.02.) gegen 11:30 Uhr ist eine 86-jährige Seniorin in ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Neufeldweg von Trickdieben heimgesucht worden.

Ein Mann klingelte an ihrer Tür und gab sich als Handwerker aus. Er zeigte einen Ausweis vor, der in einer Plastikhülle um seinen Hals hing. Da die Seniorin tatsächlich auf Handwerker wartete, kam ihr das zunächst plausibel vor. Merkwürdig war jedoch, dass er sich zuerst in die Küche begab, weswegen sie den Mann die gesamte Zeit beobachten wollte.

Als es dann erneut an der Wohnungstür klingelte und ein angeblicher Kollege des Handwerkers ebenfalls in ihre Wohnung kommen wollte, verwehrte sie den Zutritt. Daraufhin kam auch der erste Mann aus der Küche dazu und gemeinsam verließen die beiden die Örtlichkeit. Die Seniorin begab sich in die Küche und musste feststellen, dass ihre zwei Geldbörsen entwendet wurden. Neben diversen Ausweisen fehlten rund 150 Euro Bargeld.

Die Täter konnten von der Geschädigten nur zum Teil beschrieben werden. Der erste Mann war circa 165 cm groß, hatte dunkle Haare, dunkle Kleidung, trug eine weiße Maske und hatte ein "südländisches Aussehen". Der zweite Mann war circa 160 cm groß und trug eine Hose mit Löchern.

Wer Hinweise zu diesen zwei Dieben geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei Rhein-Berg. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell