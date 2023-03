Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Schleusung aufgedeckt

Reichenbach/O.L. (ots)

Wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländern ermittelt nun die Bundespolizei gegen einen Mann aus Turkmenien. Der turkmenische Schleuser (27) wurde am Samstagabend (18. März 2023) bei Reichenbach festgenommen. Mit seinem Fahrzeug, einen in Polen zugelassenen Peugeot, hatte er zuvor sieben Türken (4 bis 43 Jahre) über die Grenze nach Deutschland gebracht. In einem weiteren Fall erhielt die Bundespolizei am Sonntag einen Hinweis aus der Bevölkerung, dass gegen 08:50 Uhr in der Ortslage Biesig (bei Reichenbach/O.L.) mehrere Personen von zwei Fahrzeugen abgesetzt wurden. Hier kann es sich laut Zeugenaussagen um zwei polnische Fahrzeuge gehandelt haben. Vor Ort stellte die Streife eine vierköpfige Familie aus der Türkei fest. Weitere Personen konnten nicht festgestellt werden. Neben diesen zwei Fällen mit geschleusten Personen sind am vergangenen Wochenende weitere 13 Syrer, drei Ägypter, drei Afghanen sowie zwei Jemeniten an verschiedenen Orten im Landkreis Görlitz von den Einsatzkräften aufgegriffen worden. Nach ersten Erkenntnissen sind auch diese Migranten von Schleusern, oft über die Balkanroute, in die Bundesrepublik Deutschland geschafft worden.

