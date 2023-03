Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Einreiseverbot ignoriert

Görlitz (ots)

Die Bundespolizei nahm am Mittwochnachmittag (15. März 2023) einen Mann in Görlitz vorläufig fest. Gegen 14.00 Uhr kontrollierten die Beamten auf dem Marienplatz den 47-jährigen Polen. Die Überprüfung ergab, dass ihm die Ausländerbehörde Görlitz das Recht auf Freizügigkeit bereits im Dezember 2021 entzogen hatte. Das Einreiseverbot reicht bis in das Jahr 2026. Es wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Freizügigkeitsgesetz eingeleitet. Der Pole wurde am Abend nach Polen zurückgeschoben.

