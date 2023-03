Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Schleusung aufgedeckt

Kodersdorf (ots)

Am Donnerstag, den 9. März 2023, kontrollierte eine Streife der Bundeszollverwaltung an der Aral Tankstelle in Kodersdorf einen polnischen Pkw Mazda. Neben dem Fahrer befanden sich noch drei Männer (39, 27, 27) sowie ein Kind (12) im Fahrzeug. Der ukrainische Fahrer (31) wies sich mit seinem gültigen ukrainischen Reisepass und polnischen Aufenthaltstitel aus. Bei den weiteren Insassen handelte es sich nach eigenen Angaben um vier türkische Staatsangehörige. Auf Befragen nach ihren Ausweisdokumenten, zeigte ein Türke (39) seinen türkischen Reisepass vor. Die anderen gaben an, dass sie nicht im Besitz von Ausweisdokumenten sind. Bei der späteren Kontrolle wurden im Handschuhfach ein türkischer Reisepass, eine türkische ID-Karte sowie ein türkischer Führerschein aufgefunden. Diese Dokumente konnten den Personen zugeordnet werden. Zuständigkeitshalber übernahm eine Streife der Bundespolizei die weitere Bearbeitung. Der Fahrer wurde wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländern vorläufig festgenommen. Die vier Türken wurden in Gewahrsam genommen und zur Dienststelle verbracht. Nach ersten Erkenntnissen reisten die Personen über die Balkanroute später unerlaubt nach Deutschland ein. Der Ukrainer wurde, einhergehend mit einem vierjährigen Einreiseverbot, nach Polen zurückgeschoben. Die vier Türken haben inzwischen die Dienststelle verlassen und sind auf dem Weg in die entsprechenden Erstaufnahmeeinrichtungen.

