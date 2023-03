Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Schleuserfahrzeug festgestellt - wer hat was beobachtet?

Markersdorf (ots)

Am heutigen Vormittag, den 14. März 2023, wurde auf einem Waldweg an der B6 in Markersdorf, an der Einfahrt der Bushaltestelle Gewerbegebiet (gegenüber von Möbel Boss/Metallbau Schubert) ein weißer Transporter mit tschechischer Zulassung festgefahren am Wegesrand festgestellt. Bei dem Transporter handelt es sich vermutlich um ein Schleuserfahrzeug. Nach ersten Erkenntnissen war das Fahrzeug wahrscheinlich mit ca. 20 Personen besetzt gewesen. Die vermeintliche Absetzung der Personen muss demnach gestern Abend (Montag, den 13. März 2023) gegen 17:45 Uhr im Gewerbegebiet Markersdorf oder am Auffindeort des Transporters stattgefunden haben. Die Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf sucht nun nach Hinweisen, die zum Ergreifen der Schleuser führen könnte. Wer am vergangenen Abend etwas am genannten Ort oder dessen Nähe beobachtet hat, sollte sich mit den entsprechenden Informationen bitte an die Inspektion unter der Rufnummer 03581-3626-0 wenden.

