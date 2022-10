Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Drei Baggerschaufeln gestohlen

Wer hat den Abtransport bemerkt?

Weiterstadt (ots)

Von einer Baustelle in der Max-Planck-Straße haben Kriminelle in der Nacht zum Dienstag (24.-25.10.) drei Baggerschaufeln entwendet. Der Wert der Beute beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Für den Abtransport dürften die Täter ein oder mehrere Fahrzeuge benutzt haben. In diesem Zusammenhang fragen die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 42 in Darmstadt: Wer hat die Täter oder deren Vorgehen beobachten können? Wer kann Hinweise zum Verbleib der Beute geben? Unter der Rufnummer 06151/41310 sind die Beamtinnen und Beamten zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell