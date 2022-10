Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ober-Ramstadt: Dieb in Arztpraxis

Wer hat etwas bemerkt?

Ober-Ramstadt (ots)

Ein Dieb hat am Montagnachmittag (24.10.) sein Unwesen in einer Kinderarztpraxis in der Hammergasse getrieben und eine Geldbörse aus dem Personalraum mitgehen lassen. Die Tatzeit wird zwischen 16 Uhr und 18.30 Uhr eingegrenzt. Das Kommissariat 41 in Ober-Ramstadt ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06154/63300 Hinweise entgegen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich zu melden.

