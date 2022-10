POL-SI: 84-Jährige nach Verkehrsunfall verletzt #polsiwi

Siegen (ots) - Im Rahmen von zwei Einsätzen sind am Montagnachmittag (10.10.2022) mehrere Polizeibeamte angegriffen worden. Gegen 16:45 Uhr ging auf der Leitstelle ein Anruf wegen einer hilflosen Person an der Ecke Tiergartenstraße / Siegufer in Siegen ein. Vor Ort trafen die Beamten eine 33-Jährige an, die augenscheinlich stark alkoholisiert war. Zu ihrem eigenen Schutz sollte sie in Gewahrsam genommen werden. ...

