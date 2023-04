Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Unerlaubt eingereist

Görlitz (ots)

Am Dienstagnachmittag (18. April 2023) kontrollierte eine Streife der Bundespolizei an der Anschlussstelle Görlitz einen polnischen Transporter, der zuvor über die Bundesautobahn 4 nach Deutschland einreiste. Das Fahrzeug war mit drei Georgiern besetzt. Zur Kontrolle händigte der Fahrer (45) seinen gültigen Reisepass sowie seinen polnischen Aufenthaltstitel aus. Seine zwei Mitfahrer (52, 22) legten ebenfalls ihre gültigen Reisepässe und ihre Anträge zur Erteilung eines polnischen Aufenthaltstitels vor. Im Besitz gültiger Aufenthaltstitel waren sie nicht. Bei der Überprüfung des Aufenthaltstitels stellte sich heraus, dass dieser seit März 2023 abgelaufen war. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Aufenthaltstitel durch die polnischen Behörden bis Mai 2023 verlängert wurde. Gegen die Mitfahrer wurden Strafverfahren wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthaltes eingeleitet. Die beiden Georgier wurden am heutigen Vormittag nach Polen, einhergehend mit einem zweijährigen Einreiseverbot, nach Polen zurückgeschoben.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell