Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Autodiebstahl gescheitert + Zeugen ermöglichen Festnahme + Einbrüche in Stadtallendorf, Lahntal und Fronhausen + Unter Drogen am Steuer + Zeugensuche nach Auseinandersetzung + 2 Unfallfluchten

Marburg-Biedenkopf (ots)

Neustadt - Autodiebstahl gescheitert

In der Marktstraße scheiterte aus noch unbekannten Gründen der Diebstahl eines Renault Clio. Der Täter war bereits in den Pkw eingedrungen, hatte die Verkleidung unterhalb des Lenkrades abgerissen, Kabel freigelegt und sogar bereits teilweise entmantelt. Letztendlich blieb das Auto aber stehen. Wer hat zur Tatzeit zwischen 21 Uhr am Samstag und 17.30 Uhr am Sonntag, 16. Oktober, Beobachtungen gemacht, die mit dem versuchten Autodiebstahl zusammenhängen könnten? Wem ist eine Person besonders aufgefallen? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Aufmerksame Zeugen ermöglichen Festnahme

Nach einem versuchten Diebstahl ermöglichten aufmerksame Zeugen die Festnahme eines hinlänglich polizeibekannten 43 Jahre alten Mannes. Er hatte am Freitag, 16. Oktober, um kurz nach 11 Uhr, im Steinweg die Tür zu einem Gastronomiebetrieb geöffnet und nach einem hinter dem Stuhl abgestellten Rucksack gegriffen. Der Mann ließ den Rucksack jedoch stehen lassen, nachdem er sich entdeckt fühlte. Die Zeugen hatten die Tat beobachtet und den Mann dann auf der Straße in ein Gespräch verwickelt, sodass die Polizei nur noch zugreifen musste. Der Mann stand unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Die Polizei brachte ihn zur Ausnüchterung und Verhinderung weiterer Straftaten ins Gewahrsam.

Stadtallendorf - Einbrüche in der Kleingartenanlage

In der Nacht zum Sonntag, 16. Oktober, suchten Einbrecher die Kleingartenanlage Süd im Elzerain heim. Nach dem Umfang der Beute müssen der oder die Täter ein Transportmittel genutzt haben. Sie drangen gewaltsam in mehrere Hütten ein, durchwühlten diese und stahlen sowohl Einrichtungsgegenstände als auch elektronische Maschinen und Werkzeuge. In einem Fall erbeuteten sie ein schwarzes Corratec Pedelec (Elektrofahrrad). Bislang liegt der festgestellte Gesamtschaden (Sachschaden + Stehlgutschaden) bei fast 6000 Euro. Wer hat insbesondere zwischen 21 und 09 Uhr Personen und oder Fahrzeuge in oder in unmittelbarer Nähe der Kleingartenanlage Süd gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0 oder die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Lahntal - Einbruch beim Indoorspielplatz

Beim Einbruch in den Indoorspielplatz in der Straße Vor der Aue waren der oder die Täter offenbar auf Bargeld aus. Aus der Kasse des Kiosks und aus einem Büro erbeuteten fehlt ein insgesamt vierstelliger Betrag. Die Tat war am Samstag, 15. Oktober, zwischen 00.30 und 10.30 Uhr. Nach den ersten Ermittlungen kamen der oder die Täter über die Wiese und stiegen durch ein aufgebrochenes Fenster ein und wieder aus. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Fronhausen - Einbrecher stehlen Bargeld

Beim Einbruch in ein Geschäft in der Gießener Straße suchten, fanden und stahlen der oder die Täter Bargeld in letztlich vierstelliger Höhe. Der Einbruch war zwischen 16 Uhr am Samstag und 15 Uhr am Sonntag, 16. Oktober. Wer hat in dieser Zeit am Anfang der Gießener Straße Beobachtungen gemacht, die mit dem Einbruch zusammenhängen könnten? Wer hat z.B. fremde Personen und/oder Autos gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Ostkreis - Unter Drogeneinfluss am Steuer

Am Sonntag, 16. Oktober, beendete die Polizei innerhalb von fünf Stunden zwei Autofahrten, weil die Fahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel standen. Um 17 Uhr musste eine 29 Jahre alte Frau ihr Auto in der Straße des 17. Juni stehen lassen. Sie gab den Konsum von Cannabis zu. Um kurz nach 22 Uhr reagierte dann der Drogentest eines 31 Jahre alten Mannes auf THC. Seine Kontrolle war in der Niederkleiner Straße. In beiden Fällen konnten die Betroffenen die Dienststelle der Polizei nach der erfolgten Blutentnahme wieder verlassen.

Marburg - Auseinandersetzung in der Uferstraße

Die Polizei sucht Zeugen einer Auseinandersetzung, die sich nach den Angaben des 32 Jahre alten Opfers in der Nacht zum Samstag, 15. Oktober, gegen 03 Uhr in der Uferstraße ereignete. Auf dem Heimweg kamen dem Mann zwei ihm unbekannte Personen entgegen, wovon einer dann beim Passieren plötzlich, grundlos und ohne Vorwarnung zwei Mal zuschlug. Die beiden Männer gingen dann ohne weitere Forderungen weiter. Sie waren um die 1,85 Meter groß. Einer sprach Deutsch mit osteuropäischem Akzent, hatte ein rundliches Gesicht, war kräftig gebaut und geschätzt Mitte/Ende 20 Jahre alt. Dieser insgesamt relativ hell gekleidete Mann trug eine Sportjacke mit weißen Streifen am Ärmel. Der ca. 1,90 Meter große Begleiter trug ganz dunkle Kleidung und wirkte jünger als der andere. Wer hat die Auseinandersetzung gesehen? Wo fiel das beschriebene Paar noch auf? Wer kann Hinweise zur Identifizierung der beiden beschriebenen Personen geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Schönstadt/Bracht - Spiegelschaden nach Kollision zwischen Wohnmobil und Lastwagen

Am Freitag, 14. Oktober, gegen 12.20 Uhr, fuhren ein Wohnmobil mit Bielefelder Kennzeichen (BI) und ein Lastwagen auf der Kreisstraße 3 zwischen Schönstadt und Bracht in entgegengesetzte Richtungen. Als die Fahrzeuge in einer Kurve aneinander Vorbeifuhren kam es zur Kollision der Außenspiegel. Der beteiligte Lastwagenfahrer setzte seinen Weg nach Schönstadt/Marburg fort, ohne anzuhalten und sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Leider konnte der Fahrer des Wohnmobils den Lastwagen nicht näher beschreiben. Wer war zur fraglichen Zeit noch unterwegs auf der Kreisstraße? Wem sind das Wohnmobil und der Lastwagen begegnet? Wer kann insbesondere zum Lastwagen nähere Angaben machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Marburg - Unfallflucht auf dem Friedhofsparkplatz

Nach dem Besuch des Friedhofs stellte der Fahrer an seinem geparkten grauen Mazda hinten rechts einen frischen Unfallschaden, mutmaßlich ein Schaden von mindestens 2500 Euro, fest. Hinweise zum verursachenden Fahrzeug und/oder dessen Fahrer/Fahrerin ergaben sich nicht. Der 6´er Mazda stand zur Unfallzeit am Freitag, 14. Oktober, zwischen 14.30 und 16 Uhr auf dem Parkplatz am Friedhof am Rotenberg. Nach den Spuren kam es beim Ein- oder Ausparken oder Rangieren zur Kollision. Sachdienliche Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell