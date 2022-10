Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Faustschlag nach Kirmesbesuch + Unfallflucht in Reddehausen - Schaden an der Sandsteinmauer - Verursacher flüchtete

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - Faustschlag nach Kirmesbesuch

Nach seinem Besuch der Innenstadtkirmes erhielt ein 16-Jähriger einen Faustschlag ins Gesicht und dadurch einen Riss in einem Zahn und eine aufgeplatzte Lippe. Geschlagen hat einer von drei unbekannten Jugendlichen oder jungen Männern, alles vermutlich deutscher Herkunft. Das Opfer schätzte die Personen auf zwischen 16 und 19 Jahre. Der Größte war etwa 1,85 Meter lang. er trug eine schwarze Baseballkappe, ein schwarze Nikejacke mit dem Logo vorne links, eine schwarze Jogginghose und schwarze Schuhe. Der Zweite war etwa 1,80 Meter groß, dunkelhaarig und bekleidet mit einem weißen T-Shirt, blauer sogenannter Baggy-Jeans und weißen Schuhen. Er trug seine Jacke unter dem Arm. Der Dritte war wiederum ein Stück kleiner (zwischen 1,75 und 180 Meter) und wirkte etwas jünger als die anderen. Er hatte helle Haare, einen Kinnbart und trug eine dunkle Jeans und weiße Schuhe. Zu dem Aufeinandertreffen kam es am Freitag, 07. Oktober, zwischen 23 und 23.15 Uhr auf der Seite der Lahntreppen auf dem Elisabeth-Cohen-Weg zwischen der Louisa-Häuser und der Weidenhäuser Brücke. Wer hat die Auseinandersetzung gesehen? Wer kann die drei 16-19-Jährigen näher beschreiben oder sogar aufgrund der vorliegenden Beschreibung Hinweise geben, die zu ihrer Identifizierung beitragen? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Reddehausen - Unfallschaden an der Sandsteinmauer - Verursacher flüchtete

Die Spuren an der großen Sandsteinmauer, die das Grundstück der Karlstraße 2 umgibt, weisen eindeutig auf einen Unfall als Ursache für den Schaden hin. Die Kollision führte zu einem gut anderthalb Meter langen Riss an diversen Steinen und an mehreren Stellen über eine Länge von gut zwei Metern zu einer Neigung der Mauer nach hinten. Die Polizei stellte Lack- und Abriebspuren sicher. Aufgrund des gesamten Schadensbildes gehen die Unfallfluchtermittler derzeit von der Schadensverursachung durch ein größeres Fahrzeug, eventuell durch einen Lastwagen oder einen Bus oder eine landwirtschaftliche Maschine aus. Der Unfallhergang steht nicht fest. Erste Hinweise aus Befragungen führten leider nicht zum Unfallverursacher, sodass es derzeit keine Hinweise zur tatsächlichen Unfallzeit und zum verursachenden Fahrzeug gibt. Die Unfallzeit kann nach bisherigen Informationen zwischen Sonntag, 04. September und Montag, 10 Oktober liegen. Wer hat in dieser Zeit ein Fahrmanöver beobachtet, welches zur Kollision geführt haben könnte? Wer hast "typische Unfallgeräusche" gehört, in diesem Zusammenhang ein größeres Fahrzeug gesehen und kann Angaben dazu machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Martin Ahlich

