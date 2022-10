Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Einbrecher flüchteten + Gefährliches Überholmanöver-Zeugen gesucht + Belästigung im Bus-Kripo sucht Zeugen + Dreifacher Fahrraddiebstahl

Marburg-Biedenkopf (ots)

Dreihausen - Einbrecher flüchteten

Von Nachbarn entdeckt und gestört flüchteten am Donnerstagabend (13. Oktober) gegen 20.15 Uhr zwei mutmaßliche Einbrecher von der Straße Am Sonnenhang ins Feld. Die Fahndung nach den vermummten Personen blieb erfolglos. Beide waren nach ersten Informationen ca. 180 cm groß und hatten sehr kurze, dunkle Haare. Die Zeugen schätzen sich auf nicht älter als 30 Jahre und mutmaßen eine ausländische Herkunft. Sie trugen dunkle Kleidung und dunkle Tücher vor Mund und Nase und unterhielten sich miteinander offenbar in Deutsch. Die Zwei stehen unter dem dringenden Verdacht, in der Straße Am Sonnenhang durch ein aufgebrochenes Fenster in ein Haus eingestiegen zu sein und dort Bargeld und Schmuck gestohlen zu haben. Hierbei entstand ein Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro. Den Versuch, durch die Terrassentür in ein weiteres Haus einzubrechen, gaben die Personen dann nach der Entdeckung durch die aufmerksamen Nachbarn auf. Wem fielen zur Tatzeit (Donnerstag, 13. Oktober; gegen 20 Uhr) rund um die Straße Am Sonnenhang die beiden beschriebenen Personen auf? Wer hat sonstige Beobachtungen gemacht, z.B. fremde Fahrzeuge gesehen, die eventuell in einem Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg (Görzhausen) - Gefährliches Überholmanöver - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen einer Verkehrssituation, die sich am Donnerstag, 13. Oktober, gegen 17.50 Uhr auf der Landstraße 3092 zwischen Görzhausen und Caldern ereignete. Ein 68 Jahre alter Autofahrer schilderte, dass es nur aufgrund seines eigenen starken Bremsens keinen Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden, überholenden Auto gab. Der 68-Jährige fuhr von Caldern nach Marburg. Der überholte und der überholende dunkle Pkw waren auf dem Weg Richtung Caldern. Die Polizei sucht Zeugen des Überholmanövers. Besonders der Fahrer oder die Fahrerin des überholten Autos wären wichtige Zeugen und werden gebeten, sich zu melden. Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Stadtallendorf - Belästigung im Bus - Kripo sucht Zeugen

Die Kripo Marburg sucht Zeugen eines Geschehens, von Mittwoch, 12. Oktober, zwischen 13.40 und 14 Uhr, im Bus der Linie 92 zwischen den Haltestellen Georg-Büchner-Schule und Dresdener Straße. Ein Mann, der sich beim Zustieg eines 13-jährigen Mädchens bereits im mit nur wenig weiteren Fahrgästen besetzen Bus befand, soll sich trotz ausreichend leerer Sitze direkt neben das Mädchen gesetzt haben. Das Mädchen verließ an der Dresdener Straße den Bus und rannte von der Haltestelle weg. Zur genauen Klärung des Geschehens im Bus sucht die Kripo Marburg nach Zeugen und bittet daher insbesondere die anderen etwaigen Fahrgäste, sich zu melden. Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Niederhörlen - Dreifacher Fahrraddiebstahl

Gleich drei Fahrräder erbeuteten Diebe auf einem Anwesen in der Eichwaldstraße. Der oder die noch unbekannten Täter stahlen aus einer Garage zwei schwarz/pinke Kindermountainbikes und aus einem Schuppen ein schwarz/neongrünes Mountainbike. Es handelt sich jeweils um Räder des Herstellers Ghost im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro. Die Tatzeit liegt zwischen Sonntag, 09 und Mittwoch, 12. Oktober. Wer hat in dieser Zeit am Tatort verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat den Abtransport oder das Wegfahren von allen drei Rädern beobachtet? Wo sind seit dieser Zeit solche Fahrräder aufgetaucht? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

