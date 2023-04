Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Gestohlenes T-Shirt vor den Augen der Polizei angezogen

Görlitz (ots)

Der Wechsel "seiner" Oberbekleidung wurde einem Dieb am Samstag in Görlitz zum Verhängnis. Wohl in dem Glauben, unbeobachtet zu sein, hatte sich der Mann in eine Ecke in der Konsulstraße zurückgezogen. Dort zog er vor den Augen der Bundespolizei sein altes T-Shirt aus, legte es auf einen Briefkasten. Anschließend streifte er sich ein neues Poloshirt über den Kopf, lief damit weiter. Auf dem Postplatz stellten ihn die Ordnungshüter und warfen bei der Gelegenheit einen Blick in seine Tasche. Darin fanden sich ein neues Sweatshirt, ein weiteres neues T-Shirt sowie eine neue Hose. Kollegen vom zwischenzeitlich informierten Neißerevier ermittelten in kurzer Zeit, wo der 29-Jährige lange Finger gemacht, dort auch eine Jacke, die er während der Kontrolle trug, mitgehen lassen hatte. Unklar ist derzeit noch, wo sich der mutmaßliche Ladendieb das neue Basecap und die neue Hose, die er beim genauen Hinsehen trug, "besorgt" hatte. Weil in der Jackentasche des polnischen Verdächtigen auch noch etwas Crystal entdeckt wurde, sind außerdem Ermittlungen wegen des Besitzes von Betäubungsmittel gegen ihn eingeleitet worden.

