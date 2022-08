POL-HS: Fahrer eines Kleinkraftrads und Sozius nach Verkehrsunfall verletzt

Kreis Heinsberg (ots) - Übach-Palenberg - Einbruch in Wohnhaus Am 26.08.2022 zwischen 09:30 Uhr und 11:30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Wohnhaus auf der Goethestraße. Es wurde Schmuck und ein Mobiltelefon entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Geilenkirchen - Einbruch in Kellerwohnung In der Zeit vom 25.08.2022 ...

