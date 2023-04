Polizei Bielefeld

POL-BI: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Detmold und der Polizei Bielefeld zu einer Brandserie in Horn-Bad Meinberg

Bielefeld (ots)

DT Bielefeld / Detmold / Horn-Bad Meinberg - Nach einer Brandserie in Horn-Bad Meinberg konnte ein Tatverdächtiger ermittelt werden. Er wurde dem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Zwischen März und April 2023 wurden in der Innenstadt von Horn-Bad Meinberg insgesamt 6 Mülltonnen und Abfall in Brand gesetzt. Zuletzt brannte am 27.04.2023 ein Mülleimer an der Burgstraße. Durch die Brände wurden in zwei Fällen Gebäude beschädigt. In einem Fall wurde die Tat als versuchte schwere Brandstiftung eingestuft. Die Ermittlungen wurden zunächst in alle Richtungen geführt. Da ein fremdenfeindliches Motiv nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden die Ermittlungen durch den Staatsschutz der Polizei Bielefeld übernommen. Am Freitag, 28.04.2023, wurde ein 31-jähriger Deutscher nach Zeugenhinweisen als Tatverdächtiger festgenommen. Als Motiv werden Streitigkeiten mit den Opfern und allgemeiner Frust angenommen. Auf eine fremdenfeindliche oder politische Motivation des Tatverdächtigen ergaben sich keine Hinweise. Neben Beweismitteln wurden in der Wohnung des Mannes auch Betäubungsmittel aufgefunden. Der 31-Jährige wurde am 29.04.2023 dem Haftrichter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl erließ.

