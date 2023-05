Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung/Mögliche Gefährdung von Verkehrsteilnehmern

Lemberg (ots)

Am 08.05.2023, gegen 15:50 Uhr wurde ein unsicher fahrender silberfarbener PKW, Marke Mazda, in Lemberg, in der Pirmasenser Straße gemeldet, welcher bereits eine Leitplanke touchiert hatte, mehrfach in den Gegenverkehr gekommen und damit die anderen Verkehrsteilnehmer gefährdet hätte. Der 65-jährige Fahrzeugführer konnte an der Halteranschrift angetroffen und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Da in der Atemluft Alkoholgeruch festgestellt werden konnte, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Er ergab einen Wert von 2,29 Promille. Der Fahrer wurde mit zur Dienststelle genommen, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5000 Euro. Zeugen oder Verkehrsteilnehmer die durch die Fahrweise gefährdet wurden werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell