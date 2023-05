POL-PDPS: Hornbach (Kreis Südwestpfalz) - Betäubungsmittel sichergestellt

Waldfischbach-Burgalben (ots) - Zwischen 13.30 Uhr und 15.30 Uhr des 07.05.23 kam es nahe des Carentaner Platzes in Waldfischbach-Burgalben zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 30-jähriger Mann aus Waldfischbach-Burgalben stellte hierbei seinen blauen Skoda Fabia ordnungsgemäß an der Straße ab, ehe ein weiteres Fahrzeug späterhin vermutlich beim Wendevorgang den parkenden Skoda touchierte und Sachschaden an der Fahrzeugfront in Höhe von schätzungsweise 1.200 Euro ...

