POL-KN: (Rottweil) Diebe klauen grauen SUV der Marke Jaguar

Rottweil (ots)

Unbekannte haben im Zeitraum von Samstag, 21.00 Uhr, bis Sonntag, 16.30 Uhr, in der Rheinwaldstraße ein auf einem Gelände eines Autohauses abgestelltes Auto gestohlen. Die Diebe klauten einen verschlossenen grauen Jaguar. Im selben Zeitraum montierten Unbekannte die an einem Daimler angebrachten Kennzeichen "VS-PP 111" auf dem Firmengelände ab. Die Polizei schließt nach derzeitigen Ermittlungen nicht aus, dass die Autodiebe auch die Kennzeichenschilder gestohlen haben und diese an dem Jaguar angebracht haben. Der Zeitwert des Autos beträgt rund 20.000 Euro. Hinweise zum Diebstahl oder zum Verbleib des Jaguars und der Kennzeichenschilder nimmt die Polizei in Rottweil, Telefon 0741 477-0, entgegen.

