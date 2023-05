Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Contwig (Kreis Südwestpfalz) - Versuchter Einbruch in den Wertstoffhof der Gemeinde

Contwig (Kreis Südwestpfalz) (ots)

Zeit: 07.05.2023, 20:15 Uhr

Ort: 66497 Contwig, Schwarzbachstraße. SV: Einer aufmerksamen Zeugin ist es zu verdanken, dass die Polizei drei litauische Staatsbürger festnehmen konnten, die zuvor durch Überklettern der Umzäunung auf das Gelände des Wertstoffhofs gelangt waren, sich dort am Container für den Elektroschrott zu schaffen gemacht und bereits einige Gegenstände zur Mitnahme bereitgelegt hatten. Als ihnen bewusst geworden war, dass ihr Aufenthalt auf dem Wertstoffhof bemerkt wurde, verließen sie das Gelände fluchtartig durch erneutes Überklettern der Umzäunung. Sie flüchteten in Richtung Sportplatz, wo sie von einer Funkstreifenbesatzung festgenommen werden konnten. In ihrem in Tatortnähe abgestellten Fahrzeug hatten sie noch kein Diebesgut deponieren können. Gegen die 22, 23 und 24 Jahre alten Männer wurde ein Strafverfahren wegen versuchten Einbruchdiebstahls eingeleitet. Nach erkennungsdienstlicher Behandlung und Sicherstellung der für die Durchführung des Strafverfahrens notwendigen Erreichbarkeit wurden die Männer auf freien Fuß gesetzt. |pizw

