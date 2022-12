Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verletzte Person geborgen

Rheinbreitbach (ots)

Am späten Heiligabend wurde die Polizeiinspektion in Linz über eine hilflose Person im Waldgebiet Breite Heide informiert. Ein 73-jähriger Mann aus Rheinbreitbach befand sich zusammen mit seiner Frau auf dem Heimweg von einer Weihnachtsfeier, als er plötzlich auf einem Waldweg Schmerzen in einem Bein bekam, die ihm den weiteren Weg nicht mehr ermöglichten. Zusammen mit der Feuerwehr und dem Rettungsdienst konnte der Mann im Wald lokalisiert und geborgen werden. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

