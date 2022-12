Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruchsdiebstahl

Täter bei Tatausführung gestört

Roth (ots)

Am Dienstag, 27.12.2022, gegen 03.23 Uhr, ereignete sich in Roth, Taubenweg, ein Einbruchsdiebstahl. Der bislang unbekannte Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zum Keller eines Einfamilienhauses. Der Bewohner des Hauses wurde durch die entstandenen Geräusche geweckt und verständigte die Polizei Altenkirchen. Der Täter, welcher vermutlich durch den aufgewachten Bewohner gestört wurde, flüchtete noch vor Eintreffen der Polizeibeamten zu Fuß in Richtung Schwalbenweg. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Auffinden der Person. Der männliche Täter soll mit einer schwarzen Jogginghose mit weißem Schriftzug und einer dunklen Steppjacke bekleidet gewesen sein. Die Polizei Altenkirchen bittet um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell