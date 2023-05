Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Trickdieb stiehlt Seniorin EC-Karte und hebt an mehreren Geldautomaten Bargeld ab

Zweibrücken (ots)

Zeit:05.05.2023, 14:53 Uhr - 14:58 Uhr

Ort: Zweibrücken, Hofenfelsstraße 274. SV: Opfer eines Trickdiebes wurde eine 80-jährige Frau, die am Geldautomaten ihres Geldinstituts Bargeld abhob und dabei von einem jungen Mann beobachtet wurde. Als die Frau nach der Bargeldabhebung ihre Kontoauszüge am Drucker ausdrucken wollte, ließ sich die EC-Karte nicht einführen - vermutlich, weil der junge Mann den Eingabeschlitz manipuliert hatte. Er riet ihr dann, ihre Kontoauszüge am Geldautomaten ausgeben zu lassen und gab vor, ihr dabei helfen zu wollen. Offenbar beobachtete der Mann die Frau bei der erneuten Eingabe ihrer PIN sehr genau und schaffte es, die Zahlenreihenfolge zu erkennen und sie sich einzuprägen. Durch geschicktes Hantieren an der Tastatur und dem Display gelang es ihm, die EC-Karte der Frau an sich zu nehmen, ohne dass die Dame dies bemerkte. Die Frau ging vielmehr davon aus, dass der Automat die Karte eingezogen hätte. Als sie diese nicht mehr zurückbekam, verließ sie den Kassenvorraum und der unbekannte Mann entfernte sich ebenfalls. Über das Wochenende gelang es dem Unbekannten mit der entwendeten EC-Karte bei 11 Abhebungen eine niedrige fünfstellige Bargeldsumme vom Konto der Frau abzuheben. Der unbekannte Dieb wird wie folgt beschrieben: Mann im Alter zwischen 25 und 35 Jahren, mittelgroß, schlank, dunkelhaarig, kein Brillenträger, glattrasiert, südeuropäischer Phänotyp, sprach gutes Deutsch mit erkennbar ausländischem Akzent.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat. |pizw

