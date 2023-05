Hauenstein (ots) - 300.- Euro Sachschaden entstanden am Montag, 08.05.2023, im Zeitraum zwischen 13.00 Uhr und 13.50 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Hauenstein in der Kaiserstraße, als ein bislang unbekanntes Fahrzeug an einem am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten weißen VW-Transporter vorbeifuhr und hierbei den linken Außenspiegel des VW beschädigte. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, ...

mehr