POL-PDPS: Zweibrücken - Verkehrsunfall unter Alkohol- und Drogeneinfluss; Rollerfahrer flüchtet und kann ermittelt werden

Zweibrücken (ots)

Zeit: 10.05.2023, 00:15 Uhr

Ort: Zweibrücken, Oselbachstraße 61. SV: Ein 27-jähriger Kleinkraftrad-Fahrer (Roller bzw. Mokick mit Versicherungskennzeichen) kollidierte beim Befahren der Oselbachstraße mit zwei ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Pkw, an denen er Schäden von ca. 2.500 Euro (Mercedes) bzw. 1.500 Euro (Toyota) verursachte. Er selbst verletzte sich dabei leicht am Fuß. An seinem Kleinkraftrad entstand Sachschaden von ca. 500 Euro. Mit Hilfe einer herbeigerufenen Bekannten brachte er den nur noch bedingt fahrbereiten Roller von der Unfallstelle weg und stellte ihn in seine Garage. Aufgrund guter Zeugenaussagen konnte der 27-Jährige kurze Zeit nach dem Unfall bei seiner Bekannten angetroffen werden. Er räumte nicht nur die Verursachung des Unfalles und das unerlaubte Entfernen von der Unfallstelle ein, sondern auch, dass er unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehe, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem ist der 27-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis für das überdies nicht versicherte Kleinkraftrad. Gegen den jungen Mann wurde ein umfangreiches strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet. |pizw

