Polizei Essen

POL-E: Essen: Linienbus fährt über Fuß eines Mädchens - Unfallbeteiligte gesucht

Essen (ots)

45355 E.-Bergeborbeck: Am Donnerstagmittag (2. Februar) gegen 12:35 Uhr hielt der 37-jährige Busfahrer der Linie 186 an der Haltestelle Leimgardtsfeld (in Fahrtrichtung Philippusstift), als ihn ein Junge darauf hinwies, dass ein Mädchen mit ihrem Fuß unter einem der Hinterreifen feststecken soll. Der 37-Jährige ging zum hinteren Teil des Busses, entdeckte das Mädchen und zog ihren Fuß aus dem Stiefel. Anschließend fragte der Fahrer sie mehrmals, ob sie verletzt sei. Dies verneinte das Mädchen. Nachdem der 37-Jährige Essener den Bus vorrollen ließ, nahm das Kind den Stiefel und verließ den Unfallort.

Nun sucht die Polizei das am Unfall beteiligte Mädchen im Grundschulalter. Wenn Sie Hinweise zu dem möglicherweise verletzten Kind geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen unter 0201/829-0./SoKo

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell