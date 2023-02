Polizei Essen

POL-E: Essen: Vier Unbekannte stehlen Geld und verprügeln 52-Jährigen in der S-Bahn - Fotofahndung

Essen (ots)

45136 E.-Bergerhausen: Am 30. Oktober vergangenen Jahres fuhr ein 52-jähriger Mann mit der S-Bahn S6 in Richtung Essen Hauptbahnhof. Dabei unterhielt er sich mit vier bislang unbekannten Männern. Im Verlauf des Gesprächs zog er seinen Mantel aus, in welchem sich seine Geldbörse befand. Einer der Unbekannten nutzte einen Moment der Unachtsamkeit und entwendete das Bargeld aus der Geldbörse. Als der 52-Jährige dies feststellte, kam es zu verbalen und zu körperlichen Streitigkeiten. In deren Verlauf traten und schlugen die jungen Tatverdächtigen gemeinschaftlich auf den Essener ein. Als weitere Zeugen den Vorfall bemerkten, verließen die vier unbekannten Tatverdächtigen die S-Bahn an der Haltestelle Essen-Süd.

Die Unbekannten wurden von einer Videoüberwachung gefilmt. Mit Bildern sucht das Kriminalkommissariat 13 nach den Tatverdächtigen.

Die Fotos können Sie unter folgendem Link zum Download abrufen: https://polizei.nrw/fahndung/97673

Gegen die bislang unbekannten Tatverdächtigen wird aufgrund des räuberischen Diebstahls ermittelt. Zeugen, die Hinweise auf die Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 bei der Polizei Essen zu melden. /RB

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell