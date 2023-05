Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Peine von Sonntag, 28.05.23

Peine (ots)

Zwei Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss

Ein 38-jähriger Peiner fuhr am frühen Sonntagmorgen, gegen 01:00 Uhr, mit seinem PKW Daimler-Benz in Essinghausen auf der August-Bebel-Straße. Hier kommt er aus zunächst ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und fährt auf einen dort geparkten Kleintransporter auf. Der Transporter wird durch den Aufprall noch auf den dahinterstehenden PKW geschoben. Während der Unfallaufnahme wird bei dem 38-jährigen eine deutliche Alkoholbeeinflussung festgestellt. Ein Atemalkoholtest ist nicht möglich, daher wird ihm eine Blutprobe zur Feststellung des genauen Blutalkoholwertes entnommen. An den drei beteiligten PKW entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 13000 Euro. Darüber hinaus verletzte er sich bei dem Unfall leicht am Knie. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurden die Polizeibeamten auf einen weiteren Unfall in der Habelschwerdter Straße aufmerksam. Hier wurde ein Gartenzaun beschädigt. Ermittlungen ergaben das auch hierfür der 38-jährige verantwortlich ist, der zuvor mit seinem PKW rückwärts in diesen Zaun gefahren war und sich dann unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hatte. Am Zaun entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Er muss sich nunmehr wegen zweier Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs in Folge von Trunkenheit und einer Verkehrsunfallflucht verantworten.

Fahrt unter Betäubungsmitteln

Am 28.05.23, gegen 00:00 Uhr, wird in Ilsede OT Gadenstedt ein VW Golf angehalten und kontrolliert. Bei der 25-jährigen Fahrzeugführerin aus Ilsede ergaben sich Hinweise auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung, dies konnte durch einen sogenannten Drogenschnelltest bestätigt werden. Sie hatte vor Fahrtantritt neben Cannabis auch Kokain konsumiert. Zur genauen Bestimmung der entsprechenden Wirkstoffgehalte wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde ihr die Weiterfahrt untersagt.

Alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Bereits am Freitag, 26.05.23, gegen 14:35 Uhr, wird im Rahmen einer Verkehrskontrolle ein 55-jähriger Wendeburger mit seinem BMW in Harvesse angehalten und kontrolliert. Der Fahrzeugführer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und darüber hinaus nicht unerheblich alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab 2,79 Promille.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell