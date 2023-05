Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung Polizeikommissariat Wolfenbüttel vom 27.05.2023

Wolfenbüttel (ots)

Bearbeitet von: PHK Baesecke

Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 27. Mai 2023:

Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Landkreis Wolfenbüttel - Kreisstraße 11 zwischen Sambleben und Eitzum Freitag, 26.05.2023, 23:21 Uhr

Zum o.g. Zeitpunkt befuhr ein 20-jähriger aus dem Landkreis Wolfenbüttel mit seinem Pkw die gen. Strecke. In einer Linkskurve kam er aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort wurde zunächst ein Leitpfosten überfahren, anschließend streifte der Pkw einen Straßenbaum - dabei wurde die Beifahrertür abgerissen und der restliche Pkw erheblich beschädigt. Durch den Anprall wurde der Fahrzeugführer leicht und die Beifahrerin schwer verletzt. Beide wurden mittels Rettungswagen dem Klinikum Wolfenbüttel zugeführt, der Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt - es entstand Sachschaden von insgesamt ca. 7500 Euro.

Az.: 202300277777

Pkw-Totalentwendung und einmal Versuch dazu

Wolfenbüttel - OT Fümmelse, Am Alten Lindenwald 2 und 4 Freitag, 26.05.2023, zwischen 04:12 und 04:15 Uhr

Am frühen Freitagmorgen kam es in Fümmelse - Am Alten Lindenwald 2 und 4 - zu einer Pkw Totalentwendung sowie zu einem Versuch, einen zweiten Pkw zu entwenden. In der Hausnummer vier wurde aus einem Carport ein Audi A4 avant entwendet. Hier entstand ein Schaden von ca. 30000,- Euro. Die Täter wurden während der Tathandlung vom Geschädigten videografiert. Zum entwenden des Pkw wurde vermutlich ein sogenannter Funkwellenverstärker verwendet.

In der Hausnummer zwei wurde auf die gleiche Weise versucht einen Audi SQ5 zu entwenden, dies misslang jedoch vermutlich, weil der Pkw und die Fahrzeugschlüssel zu weit auseinander gelagert/geparkt waren.

Az.: 202300673069/202300674375

