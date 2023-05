Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad vom 26.05.2023, 09:00 Uhr - 27.05.2023, 09:00 Uhr

Zuständigkeitsbereich des PK Salzgitter-Bad (ots)

Garagenbrand

Ort: 38259 Salzgitter / OT: Ringelheim, Goslarsche Straße / Parkanlage Zeit: 26.05.20233, 23:13 Uhr

Zu der genannten Zeit kam es im Bereich einer Parkanlage in Salzgitter-Ringelheim zu einem Brand einer dort befindlichen Doppelgarage. Die Garage sowie zwei darin befindliche Pkw wurden durch das Feuer komplett zerstört. Da in Folge des Brandes giftige Gase freigesetzt wurden, wurde eine Rundfunkdurchsage mit Verhaltenshinweisen für die Anwohner veranlasst. Unter Beteiligung der Berufsfeuerwehr Salzgitter sowie der Freiwilligen Feuerwehr Salzgitter-Ringelheim konnte ein Übergreifen der Flammen auf den umliegenden Baumbestand verhindert und das Feuer schließlich vollständig gelöscht werden. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zu der Brandursache dauern an.

Zeugen werden gebeten, sich beim Fachkommissariat 1 der Polizei in Salzgitter-Lebenstedt ( 05341/18970 ) zu melden.

Trickdiebstahl durch angebliche Handwerker

Ort: 38259 Salzgitter / OT: Bad, Petershagener Straße Zeit: 25.05.2023, 12:00 Uhr

Bereits am vergangenen Donnerstag kam es zur Mittagszeit in der Petershagener Straße in Salzgitter-Bad zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil einer 83jährigen Geschädigten. Hierbei gab sich ein Täter in Arbeitsbekleidung als Handwerker aus und verschaffte sich unter dem Vorwand, einen Wasserrohrbruch reparieren zu müssen, Zugang zur Wohnung der Geschädigten. Während der vermeintliche Handwerker die Bewohnerin im Badezimmer ablenkte, gelangte vermutlich ein zweiter Täter in die Wohnung und entwendete aus dem Schlafzimmer diversen Goldschmuck in einem Gesamtwert von ca. 10.000 Euro.

Der vermeintliche Handwerker konnte wie folgt beschreiben werden:

- männlich - europäisches Aussehen - 30 bis 40 Jahre alt - 175 bis 180 cm - kurze Haare - hochdeutsche Sprache - Handwerkerbekleidung

Bei Hinweisen melden Sie sich bitte bei der Polizei in Salzgitter-Bad ( 05341/8250 ).

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell