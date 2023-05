Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 26.05.2023.

Wolfenbüttel (ots)

Fahrer versuchte, sich einer Kontrolle durch die Polizei zu entziehen.

Denkte, Groß Denkte, Leipziger Straße, 26.05.2023, 01:30 Uhr.

Die Polizei beabsichtigte, den Fahrer eines Audi in der Ortschaft Klein Biewende einer Kontrolle zu unterziehen. Der Fahrer ignorierte jedoch die Haltesignale und beschleunigte unverzüglich das Fahrzeug. Mit zum Teil hohen Geschwindigkeiten flüchtete das Fahrzeug vor der Polizei und konnte im Bereich Stapelburg in Sachsen-Anhalt von den Beamten gestoppt werden. Bei dem Fahrer handelt es sich um einen 35-jährigen Mann aus Hessen. Die Polizei konnte ermitteln, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Beamten leiteten ergänzend zu den bereits beschriebenen Delikten ein Ermittlungsverfahren wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ein. Das verursachende Fahrzeug stellte die Polizei sicher. Die Polizei prüft, ob der Fahrer gegen weitere Delikte verstoßen hat. An der Fahndung beteiligten sich 10 Streifenwagen der Polizei.

Polizei ermittelt wegen einer illegalen Müllentsorgung.

Schladen, Isingerode, Steinfelder Mühle, Kiesteich Steinfelder Zoll (westlich der L511), 12.05.2023, 10:00 Uhr-25.05.2023, 11:00 Uhr.

Die Polizei ermittelt wegen einer illegalen Müllentsorgung. Unbekannte hatten bereits zum wiederholten Mal mehrere Tonnen und Kubikmeter Bauschutt entsorgt. Vorgefundene Reifenspuren könnten auf einen Traktor als verursachendes Fahrzeug hindeuten. Die Polizei Schladen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 05335 92966-0.

Täter erbeuteten Pkw.

Wolfenbüttel, Fümmelse, Am Alten Linden, 26.05.2023, 04:15 Uhr.

Unbekannte Täterschaft entwendete den auf einem Grundstück abgestellten schwarzen Audi A 4 und verursachten hierdurch einen Schaden von ca. 30.000 Euro. Es können aktuell keine Hinweise zum Tatablauf gemacht werden. Die Polizei Wolfenbüttel bittet unter der Telefonnummer 05331 933-0 um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell