POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 25.05.2023.

Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 25.05.2023.

Sachbeschädigung durch Graffiti.

Cremlingen, Destedter Hauptstraße/Schulstraße, 19.05.2023-22.05.2023.

Unbekannte Täter hatten eine Fassade, eine Garage und eine Grundstücksmauer mittels oranger Farbe besprüht und hierdurch einen nicht unerheblichen Schaden verursacht. Die Polizei Cremlingen bittet unter 05306 93223-0 um Zeugenhinweise.

Eine leicht verletzte Person nach Verkehrsunfall.

Wolfenbüttel, Lindener Straße, 24.05.2023,13:00 Uhr.

Eine 79-jährige Fahrerin eines Pkw fuhr von einer Grundstückseinfahrt in den Fließverkehr einer bevorrechtigten Straße ein und übersah hierbei den bevorrechtigten 47-jährigen Pkw-Fahrer. Beide Fahrzeuge kollidierten und wurden hierdurch beschädigt. Der den Unfall verursachende Pkw musste abgeschleppt werden. Die Beifahrerin in diesem Pkw erlitt leichte Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen in das Klinikum nach Wolfenbüttel gefahren werden. Angaben zur Schadenshöhe können derzeit nicht gemacht werden.

Polizeilicher Staatsschutz ermittelt.

Wolfenbüttel, Lange Straße, 24./25.05.2023, 23:00-09:00 Uhr.

Unbekannte Täter hatte die Außenfläche eines Kinos mit Symbolen und Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen beschmiert und hierdurch einen Schaden in Höhe von ca. 200 Euro verursacht. Der polizeiliche Staatsschutz ermittelt. Zeugenhinweise zur Tat und den Tätern nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 933-0 entgegen.

