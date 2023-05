Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 24.05.2023.

Wolfenbüttel (ots)

Verkehrsunfall forderte zwei verletzte Personen.

Cremlingen, Kreuzung Bundesstraße 1/Kreisstraße 637, 23.05.2023, 19:20 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die 83-jährige Fahrerin eines Pkw auf der K 637 aus Richtung Destedt kommend in Richtung Braunschweig fuhr. Beim Abbiegen nach links in Richtung Braunschweig übersah sie den in Richtung Dettum fahrenden 42-jährigen Fahrer eines Pkw. Die Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich. Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen und mussten durch Rettungsfahrzeuge den Krankenhäusern in Wolfenbüttel und Braunschweig zugeführt werden. Es entstand ein Schaden von ca. 10.000 Euro.

