Wolfenbüttel (ots) - Nach Sachbeschädigungen an mehreren Fahrzeugen sucht die Polizei Schladen nach Zeugen. Die Polizei Schladen ermittelt seit dem 07.05.2023 in 10 Fällen wegen Sachbeschädigung an Fahrzeugen. In der Nacht vom 07.05. auf den 08.05.2023 wurden in Hornburg sowohl im Birkenweg (Wendehammer) als auch im Ahornweg die Reifen von 4 Fahrzeugen zerstochen. ...

