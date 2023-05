POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 22.05.2023.

Peine (ots) - Diebstahl eines Wohnmobils Zwischen dem 19.05.23, 21:30 Uhr und dem 20.05.23, 10:30 Uhr, kam es im Hesebergweg in Peine zum Diebstahl eines Wohnmobils. Durch bislang unbekannte Täter wurde das auf einem Parkplatz vor dem Wohnhaus abgestellte Fahrzeug entwendet. Der Wert wird auf 16000 Euro geschätzt. Verkehrsunfallflucht Am 20.05.23 gegen 16:05 Uhr kam es im Bereich der Sedanstraße in Peine zum ...

