BPOLD-B: Schleusung an Frankfurter Stadtbrücke aufgedeckt

Berlin (Friedrichshain-Kreuzberg) (ots) - Am frühen Sonntagmorgen griffen Unbekannte zwei 17-Jährige am Bahnhof Berlin Ostkreuz an. Gegen 00:40 Uhr befanden sich die beiden Heranwachsenden am Ausgang Sonntagsstraße am Bahnhof Berlin Ostkreuz, als sich ihnen zwei unbekannte Personen näherten und sie ohne ersichtlichen Grund anpöbelten. Im weiteren Verlauf soll das Duo mit einer Unterarmgehstütze auf die 17-Jährige ...

