BPOLD-B: Einschleusung von sechs indischen Staatsangehörigen aufgedeckt

Schönefeld (ots) - Donnerstagnachmittag nahm die Bundespolizei einen per Haftbefehl gesuchten Mann am Flughafen Berlin Brandenburg vorläufig fest. Gegen ihn lag zudem ein befristetes Einreise- und Aufenthaltsverbot vor. Gegen 15:30 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei einen 43-jährigen Mann am Flughafen Berlin Brandenburg. Die Prüfung seiner Personalien ergab, dass die Staatsanwaltschaft München nach ...

mehr