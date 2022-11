POL-F: 221115 - 1313 Frankfurt-Innenstadt: Renitente 14-Jährige wirft mit Kastanien - Festnahme

Frankfurt (ots) - (th) Am Sonntagnachmittag (13. November 2022) wurden zwei Einbrecher auf frischer Tat festgenommen. Gegen 14:15 Uhr bemerkte ein Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Haardtwaldstraße beim Gang in den Wäschekeller zwei unbekannte Personen, die mit Taschenlampen hantierten, statt das Licht im Keller einzuschalten. Da dem Zeugen dies verdächtig vorkam, verschloss er kurzer Hand die Tür und setzte ...

