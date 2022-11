Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 221114 - 1311 Frankfurt-Eckenheim: Trickbetrug

Frankfurt (ots)

(fue) Durch einen "Schockanruf" wurde ein Ehepaar aus Eckenheim am Sonntag (13. November 2022) um eine Armbanduhr und Schmuck im Wert von ca. 5.000 EUR betrogen.

Gegen 17:00 Uhr erhielten sie einen Anruf, wonach ihr Sohn einen Unfall verursacht habe und ihm nun Haft drohen würde. Durch die Gestellung einer Kaution könne man diese jedoch abwenden. Man einigte sich dann auf die Übergabe des Schmucks. Wie vereinbart erschien dann eine weibliche Person als Abholerin, die wie folgt beschrieben wird:

20-30 Jahre alt und etwa 160 cm groß. Dunkle Hautfarbe, schwarze, schulterlange Haare. Trug einen dunklen Mantel und eine dunkle Hose sowie eine Mund-Nasen-Bedeckung.

Die Frankfurter Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, dass sie niemals um Geldbeträge oder Wertgegenstände bittet und auch nicht mit der Telefonnummer "110" anruft. Lassen Sie sich am Telefon auf keine Diskussionen ein, sondern beenden Sie einfach das Gespräch. Übergeben Sie kein Geld oder Wertgegenstände an Unbekannte, sondern verständigen Sie im Verdachtsfall immer die echte Polizei unter der Rufnummer 110.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell