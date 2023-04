Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Mit Gehstütze auf Heranwachsende eingeschlagen

Berlin (Friedrichshain-Kreuzberg) (ots)

Am frühen Sonntagmorgen griffen Unbekannte zwei 17-Jährige am Bahnhof Berlin Ostkreuz an.

Gegen 00:40 Uhr befanden sich die beiden Heranwachsenden am Ausgang Sonntagsstraße am Bahnhof Berlin Ostkreuz, als sich ihnen zwei unbekannte Personen näherten und sie ohne ersichtlichen Grund anpöbelten. Im weiteren Verlauf soll das Duo mit einer Unterarmgehstütze auf die 17-Jährige und ihren gleichaltrigen Begleiter eingeschlagen haben. Darüber hinaus soll auf den 17-Jährigen mit einer Glasflasche eingeschlagen worden sein. Die Angreifer flüchteten im Anschluss. Rettungskräfte versorgten die beiden verletzten Heranwachsenden medizinisch. Die 17-Jährige wurde aufgrund einer Schnittverletzung im Krankenhaus behandelt. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Personen nicht mehr gestellt werden.

Die Bundespolizei ermittelt aufgrund des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen die bis dato unbekannten Angreifer. Zeugen, die sachdienliche Angaben zur beobachteten Tat oder zur Identität der Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizei zu melden.

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Berlin-Ostbahnhof unter der Rufnummer 030 / 2977790 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zudem kann auch die kostenlose Servicenummer der Bundespolizei (0800 / 6 888 000) genutzt werden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell