POL-PDKL: Person auf Fahrbahn wird von Fahrzeug erfasst

A 6, Rtg. MA, zw. AS Waldmohr und AS Bruchmühlbach-Miesau (ots)

Am 12.02.2023 gegen 15:20 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer, dass eine Person auf die Fahrbahn der Autobahn 6 (Richtungsfahrbahn Mannheim zwischen den Anschlussstellen Waldmohr und Bruchmühlbach-Miesau) lief. Mehrere Fahrzeuge mussten der Person ausweichen. Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Im Nachhinein konnte ermittelt werden, dass es vermutlich zu einer seitlichen Kollision zwischen der Person und einem Fahrzeug gekommen ist. Die Person ist hiernach mit ihrem eigenen Fahrzeug, welches zuvor auf dem Seitenstreifen abgestellt wurde, weggefahren. Bei dem PKW der Person hätte es sich um einen schwarzen VW Golf 6 mit KL-Kennzeichen gehandelt. Personen, die sachdienliche Hinweise zu der Situation machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiautobahnstation Kaiserslautern unter der Telefonnummer 063135340 oder per Mail (pastkaiserslautern@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.|past

