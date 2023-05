PK Salzgitter-Bad (ots) - Häusliche Gewalt: Am Samstag, 20.05.2023, 11.30 Uhr, kam es in der Hertastraße in SZ-Bad zum wiederholten Male zu einer Körperverletzung innerhalb einer Partnerschaft. Ein 47-jähriger Mann aus Salzgitter schlug seine 43-jährige Lebensgefährtin mit der Faust in das Gesicht. Dadurch entstand im Bereich der Unterlippe eine blutende ...

mehr