Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht PK SZ-Bad von 20.05.2023, 09.00h - 21.05.2023, 09.00h

PK Salzgitter-Bad (ots)

Häusliche Gewalt:

Am Samstag, 20.05.2023, 11.30 Uhr, kam es in der Hertastraße in SZ-Bad zum wiederholten Male zu einer Körperverletzung innerhalb einer Partnerschaft. Ein 47-jähriger Mann aus Salzgitter schlug seine 43-jährige Lebensgefährtin mit der Faust in das Gesicht. Dadurch entstand im Bereich der Unterlippe eine blutende Platzwunde. Strafanzeige wurde durch das Opfer gestellt. Eine Wehweisung wurde ausgesprochen.

Am Samstag, 20.05.2023, 01.30 Uhr, dringt ein 43-jähriger Mann aus Salzgitter-Ringelheim mittels eines falschen Schlüssels in die Wohnung seiner ehemaligen Lebensgefährtin in der Langen Wanne in SZ-Bad ein. Es besteht bereits ein Strafverfahren im Rahmen einer Häuslichen Gewalt. Das Opfer erschien am gleichen Tage gegen 13.30 Uhr in der hiesigen Dienststelle und erstattete Anzeige wegen Hausfriedensbruch. Zu einem tätlichen Übergriff kam es nicht.

Warenbetrug:

Eine 17-jährige Frau aus Liebenburg leistete eine Anzahlung für eine auf dem Online Portal Ebay Kleinanzeigen gekaufte Kamera. Die Ware wurde nicht geliefert. Der Vater der Geschädigten stellte Strafantrag.

Sachbeschädigung:

In einem Mehrfamilienhaus in der Augusta-Friedrich-Straße in SZ-Bad kam es am Samstag, 20.05.2023, in der Zeit von 16.00 bis 18.30 Uhr, zu Sachbeschädigungen an zwei Waschmaschinen. Ein bislang unbekannte Täter zuschnitt an zwei Waschmaschinen jeweils die Abwasserschläuche. Die Waschmaschinen befinden sich in einem Gemeinschaftskeller des Mehrfamilienhauses. Die Geschädigten erstatteten Strafanzeige.

Versuchter ED in Einzelhandelsgeschäft

Am Sonntag, 21.05.2023, gegen 01.25 Uhr, wurde in der Breslauer Straße in SZ-Bad die Eingangstür eines An-und Verkauf Geschäftes mittels eines Steinwurfes beschädigt. Der bislang unbekannte Täter konnte vage beschrieben werden. Aus dem Geschäft wurde nicht entwendet. Der Betreiber des Geschäftes erstattete Strafanzeige.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell