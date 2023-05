Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 20.05.2023

Peine (ots)

Diebstahl einer Geldbörse

Am Freitag, 19.05.2023 zwischen 14:45 Uhr und 15:15 Uhr wurde eine 79jährige im Eichenweg in Edemissen von einer unbekannten, weiblichen Person angesprochen und nach dem Bus gefragt. Erst später bemerkte die 79jährige das Fehlen ihrer Geldbörse mit Inhalt.

Einbruch in Kindergarten und Grundschule Zwischen Mittwoch, 17.05.2023, 18 Uhr und Freitag, 19.05.2023, 09:30 Uhr kam es in Lengede, Hinter der Klippe zu einem Einbruch in einen Kindergarten. Augenscheinlich wurde kein Diebesgut entwendet, allerdings entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Im gleichen Zeitraum kam es zu einem versuchten Einbruch in die Grundschule Lengede. Dort wurde versucht, zwei Außentüren aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang. Hier entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am 19.05.2023 um 18:21 Uhr wurde in der Königsberger Straße in Peine ein 16jähriger mit einem e-Scooter angehalten. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass für das Fahrzeug keine gültige Versicherung vorlag. Die Weiterfahrt wurde untersagt, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Trunkenheit im Verkehr

Am 19.05.2023 um 20 Uhr wurde in der Woltorfer Straße in Peine ein 57jähriger Pkw-Fahrer angehalten. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Auch hier wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest war nicht möglich. Daher wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall mit leicht verletztem Radfahrer Am 19.05.2023 kam es um 14 Uhr in der Straße Zum Rohkamp zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pedelec-Fahrer und einem Fahrradfahrer. Der 34jährige Fahrradfahrer übersah hierbei den von rechts kommenden Pedelec-Fahrer, so dass es zu einem Zusammenstoß kam. Der Fahrradfahrer verletzte sich an der Hand. Der Pedelec-Fahrer entfernte sich vom Unfallort ohne seine Personalien zu hinterlassen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Peine unter 05171 999 0 zu melden.

